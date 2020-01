Stiri pe aceeasi tema

- In sud-estul Australiei, zona cea mai grav afectata de incendii, ploua de ieri și temperaturile au scazut dramatic. Echipele de salvare au vrut sa deblocheze drumurile și sa duca la loc sigur cat mai multe persoane, numai ca fumul gros a dat peste cap toate planurile.

- Donațiile sportivilor pentru incendiile din Australia continua. De data aceasta, a fost randul Mariei Sharapova (32 de ani, 133 WTA) sa ofere 25 de mii de dolari. De asemenea, rusoaica l-a provocat și pe Novak Djokovic (32 de ani, 2 ATP) sa recurga la același gest. CONTEXT: In ultimele luni, Australia…

- Jumatate de miliard de animale au murit in incendiile care distrug Australia incepand din luna septembrie pana in prezent, anunța Post-ul Suntem martorii unei apocalipse. 500 de milioane de animale carbonizate in incendiile din Australia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspandeste cu repeziciune, in timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite joi…

- Incendiile izbucnite inca din luna octombrie continua sa faca ravagii in sud-estul Australiei, bilantul victimelor ajungand la 12 morti, printre victime numarandu-se trei pompieri voluntari. Mii de oameni care au fugit din casele lor aflate in calea flacarilor au fost nevoiti sa se refugieze pe o plaja.

- Simona Halep (locul 4 WTA) a anunțat incheierea pregatirilor pentru noul sezon. La Dubai, constanțeanca s-a antrenat alaturi de Darren Cahill și Artemon Apostu-Efremov. Halep va reveni in țara pentru sarbatori, apoi va zbura catre Australia.

- Incendiile de vegetație au facut ravagii in Australia. Barry Parsons, un barbat in varsta de 58 de ani, a devenit al patrulea om care a ars de viu in incendiile care au cuprins mare parte din țara. Cadavrul lui Barry Parsons a fost gasit ieri, dar se crede ca el a murit inca de vineri, […] Post-ul Mesajul…

- Mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in estul Australiei au distrus zeci de cladiri si de locuinte, numerosi locuitori fiind nevoiti sa isi petreaca noaptea in centre de evacuare, au indicat autoritatile locale, citate de DPA. Peste 65 de incendii sunt active in nordul statului Noul…