Lucian Avramescu: Scrisoarea mea matinală nu e de adio Buni zori, ce mai e nou, cu viața cum stați, Cu iubirea, cu ura, cu vecinul de scara? Eu aș pleca pana-n piața, nițel, la Urlați Dar deplasarile, pentru cei peste 65, cica omoara Sunt trecut in toate statisticile de razboi La capitolul morți viitori fara sicrie Conflagrația asta mondiala a inventat Mortul care umbla prin gradina și aracește la vie Primavara batea clopotul neincetat Lung, in dunga, obosea clopotarul Anul asta la Sangeru n-a murit nimeni Și omul de-l batea sta plictisit și-și bea in curte amarul Noroc ca mor destui la televizor Coronavirusul a stricat randuieli pe planeta… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ma-ncapațanez sa cred ca-i primavara Ca nu degeaba-s razii cu zambile In curțile care au inflorit Iar primavara n-a venit pe pile Va jur, suntem egali, plugari ori genii Nu doar in fața cruntei pandemii, Ci prin iubire de copaci, de iarba, Prin omenescul ce va reveni Nu disperați, ne inconjoara viața…

- Luiza Radulescu Pintilie Dintre prunii infloriti de la Sangeru, locul caruia ii respira cu bucurie „amprenta cosmica „- asa cum marturiseste cu o neobosita statornicie- dintre dealurile, padurile si pietrele carora le stie vesnicitele istorii, masurate cu pasul dar mai ales cu inima, poetul Lucian…

- Sunt la Sangeru. Soarele diminetii e limpede si aspru, palmuind obrajii mei care primesc meritata dojana a plecarii. Vedenia mea scoate din amorteala cainii care ma saluta cu o bucurie fara margini. Incerc sa-mi fac glasul recunoscut, dar el nu mai exista, iar Lupu și Odra n-au nevoie de parole. Iși…

- Tata Mihai si mama Lenuta, bunicii mei sub acoperisul carora am crescut, rasfațat cu gestul ocrotitor si privirea blajina, si mai putin cu bomboane si jucarii, care nu se potriveau pe punga lor, au pastrat obiceiul de a ma alimenta si matur fiind, aflat la slujba cu leafa, ceea ce ei n-au avut niciodata.…

- Ieri, dupa o sumara experienta ploiesteana, m-am intors, pe roțile caruței mele cu motor, la Sangeru. Am gasit satul frisonat de un incendiu care se stingea progresiv sub tulumbele aprige ale pompierilor veniți cu sirene similare celor care anunța sfarșitul lumii. A ars casa doctorului Dedu, iar eu…

- Zi cenușie, fara relief, fara margini, ca un obiect cazut in mal. Merg, ca de atatea ori, de la Sangeru, spre București. Manastirea Ghighiu e in stanga, cu zidurile ei masive și turla mare care se se iscalește in cerul tulbure azi. Aseara, prietena mea Cristina Sebastian, director al Colegiului ”George…

- Trimit acest mesaj prietenilor mei. Acum cateva minune am primit de la Neurologie-Colentina, ultima analiza care mai dospea in eprubete, culcușita la panda ca un animal de prada, gata sa-mi sara in beregata sau sa-mi linga degetele, blajina ca o mața. ”Anticorpi onconeuronali negativi”. Sunt la Sangeru…

- Gasindu-ma in imprejurari neprielnice sufletului meu, asaltat de indoieli legate de sanatatea trupului, fiindca ambele stau legate cu un fir invizibil, n-am avut timp sa joc in odaia de spital ”Hora Unirii”. Cocoțat pe o scara amețitoare a investigațiilor de toate tipurile, ma uit in jos cu teama,…