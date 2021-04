Lucian Avramescu: S-a mai pus un lacăt pe o poartă E prea tarziu spre a mai fi devreme E prea devreme spre-a mai fi tarziu Se nasc copii defecți de la o vreme Care nici limba țarii lor n-o știu Am intrebat o prea fardata mama Ce-și duce-n lumi straine noua soarta De ce nu știe fiul ei limba materna Ce rost, mi-a zis, sa nvețe-o limba moarta Știu, e acum profund americanca In sat a ruginit un lacat greu la porți Iar cimitirul prin uitare-și are Parinții bieți pentru-a doua oara morți E liber sa pornești in lumea larga Mergi omule unde cu ochii vezi In Tanganica, Malta, Spanii, Congo In negru de ai chef te colorezi Dar mama asta stramba din Pocreaca… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

