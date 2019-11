Lucian Avramescu: ”No, hai!” O liniste de convoi mortuar mana Romania catre alegerile prezidentiale. In convoiul care acompaniaza mortul spre groapa se mai aude uneori glasul de scapete al unui țarcovnic, iute stins de liniștea pașilor care luneca reculeși spre țintirim. Nimeni nu bocește, nimeni nu se revolta fiindca mortul mai avea viața in el. Convoiul așteapta absent sa se ispraveasca totul , cu prima lopata de țarana azvarlita peste sicriul in care nimeni nu mai știe cine se afla decedat, sechestrat intre inele aurii, dar ce mai conteaza. Campania galagioasa, care-și zornaia pe ulițe galețile, pitoreasca pana la urma… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

