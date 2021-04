Lucian Avramescu: Ni se fură iar ceva A batut albastra luna Si-a batut in geam si-o stea Amandoua par sa spuna Vi se fura iar ceva Noua, alții pe aici Locuind zori și amieze Nu-s, plecat-au, deci pe noi Vor sa ne inștiințeze Ce-ar mai fi, intreb ca blegul Graurii și-un card de ciori De furat pe-aici, n-am aur, N-am comori, ba ai ”buni zori” Lasa-mi, ca m-ai luat destule, Pagubit la rand sunt iar, Numai aste doua lampi Sa-mi vad sufletul macar Și al zilei verde jar Ca o tufa de marar De marar vizionar 11 aprilie 2021, Sangeru Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Motto: „Poeții sunt inima umanitații”. Eugen Ionescu Aristotel Bunescu In fiecare an oferit ca dar al lui Dumnezeu, in 21 martie ma gandesc la oamenii speciali care sunt poeții. Asta nu se intampla pentru ca documentele UNESCO scriu in dreptul ei Ziua Internaționala a Poeziei. Ci, pentru ca primavara…

- De mii de ani naruim zidirile toate Doar peștera a ramas nevatamata Cu biserica de piatra a muntelui deasupra Și a mai ramas copacul din care ne-am dat jos Mirați ca putem viețui pe doua picioare Doar acestea doua au ramas Peștera și copacul, Peștera ca un copac in care ultimul calugar Iși contempla…

- Lucian Avramescu E un fel de zicala: Daca te scoli dimineața și nu te doare nimic, un junghiuleț acolo, un scarțait de articulații, inseamna ca te-ai trezit mort. Pe mine nu ma doare nimic. In camera sunt 23 de grade, soba de teracota, demolata inițial pentru caloriferele centralei pe lemne, dogorește.…

- Incendiul de aseara, din Sangeru, satul meu, a fost cumplit. O uriașa torța a luminat jumatate din așezare, timp de o ora și jumatate, in care focul, ca de vreascuri mari, a trosnit și strigate de oameni și femei au spart liniștea unei seri ce se pregatea de somn. Doar sirenele de pompieri nu s-au auzit,…

- Tacerea care s-a odihnit, ca praful sau poleiul, mai multe luni, pe șoseaua din fața casei mele, scoate de cateva zile țipete de copii care se alearga. Nimerindu-ma in buricul planetei Sangeru, intre poliție și primarie și vis-a-vis de școala, gradinița, stadion și biserica, asist la avanturile convulsive…

- Lucian Avramescu Omul imita, i-un actor perfect Face din gat vioara sau sirena Se poate transforma in leu sau greier Dar ma-ntristeaza rolul de hiena Prea mulți actori in rolul de hiena Rolul de vrabie nu-l ține mult Imita vantul din modestu-i gat Actor pe scena marilor confuzii Face frumos și uneori…

- Te voi salva iubita mea cu spada Tu, exilata mea in vechea Troie Tai capațani vrajmașe fara mila Și viața mea mi-o dau de e nevoie Urc fara oaste-n spate, citadele Pun steagul vieții mele la Verdun Pentru-a-ți salva șoldul dintre zabrele Ma fac luntre și punte,-afet de tun Sunt Don Quijote de ești…

- Eram student, plangea un vant pe-afara Odaia mea avea un pat și-o masa Pe masa nu prea avea loc mancarea Nici cea gustoasa, nici cea negustoasa Mancam teancuri de carți nemestecate Aperitiv era un pic de Kant Apoi ma indopam cu Poe, Rimbaud Și burta-n cap mi-era de elefant Nu-mi permiteam siesta și…