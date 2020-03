Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va duce joi in Rusia pentru a discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre escaladarea tensiunilor in nord-vestul Siriei, unde Ankara este angajata intr-o ofensiva impotriva regimului de la Damasc, care este sustinut de Rusia, transmit AFP si Reuters…

- Turcia nu va face 'nici cel mai mic pas inapoi' la Idlib, regiune din nord-vestul Siriei, unde Ankara si regimul de la Damasc se confrunta direct, a afirmat miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP. 'Nu vom face cel mai mic pas inapoi, vom respinge regimul (sirian) dincolo…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri organizarea „cât mai curând posibil” a unui summit privind situatia din Siria cu Germania, Rusia si Turcia pentru a opri luptele si a evita o criza umanitara, relateaza Agerpres citând AFP.„Trebuie sa avem…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut Rusiei sa inceteze sa sustina „atrocitatile” comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, a anuntat Casa Alba, dupa cum informeaza AFP, preluata de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, Trump…

- Turcia va riposta ''in cel mai ferm mod posibil'' in cazul unui nou atac al regimului sirian impotriva fortelor sale, a avertizat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau rus Vladimir Putin, sustinator al regimului de la Damasc,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut luni Rusiei "sa-si asume obligatiile" in provincia siriana Idlib, unde mai multi soldati turci au fost ucisi intr-un bombardament al regimului Bashar al-Assad, sprijinit de Moscova, informeaza AFP. "Speram ca fiecare isi va asuma obligatiile sale in cadrul…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- ”Un armistitiu a fost instituit in zona de dezescaladare de la Idleb, conform unui acord cu partea turca” incepand de joi de la ora 11.00, a anuntat joi seara intr-un comunicat Centrul rus pentru Reconciliere in Siria, fara sa faca alte precizari.In pofida unui armistitiu anuntat in august,…