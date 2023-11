Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura dupa lovitura pentru agenta prinsa in flagrant de soțul militar, in timp ce se iubea cu șeful de post in sediul Poliției Romane: dupa ce soțul a bagat divorț, iar colegii au deschis o ancheta pentru o paruiala in public, judecatorii au decis sa-i ia copilul!

- Incident violent in aceasta dupa-amiaza. O femeie in varsta de 70 a fost gasita moarta in casa, la Simeria (județul Hunedoara). Fiica victimei l-a suprins pe fostul sau iubit in timp ce ieșea din locuința. „Astazi, in jurul orei 17:00, Poliția Orașului Simeria a fost sesizata de o femeie de 51 de ani,…

- Fostul iubit al Loredanei Chivu nu pare sa renunțe atat de ușor, din contra. Barbatul face acuzații grave și susține ca a depus plangere penala. Vedeta susține ca fostul ei partener minte și nu știe cum sa faca pentru a se razbuna.

- Fostul logodnic al Loredanei Chivu pare ca nu și-a incheiat socotelile cu fosta asistenta TV, caci, de curand, a depus doua plangeri penale pe numele acesteia. Aceștia au format un cuplu timp de trei ani, dar acuzații grave la adresa acesteia continua sa vina.

- Dupa ce a trimis executorii și jandarmii ca sa ii ia lucrurile din locuința, fostul iubit al Loredanei Chivu s-ar putea muta in casa ei, dupa ce, zilele trecute, a cerut partajul judiciar, pentru a putea intra in posesia parții ei de avere.

- Pedri (20 de ani) a suferit o ruptura musculara la coapsa dreapta și va lipsi intre 5 și 6 saptamani. Mijlocașul, care a marcat primul gol al Barcelonei in acest campionat, se accidentase in februarie in același loc. Nici nu a inceput bine sezonul și Barcelona are deja un prim titular accidentat serios.…