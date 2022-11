Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, s-a cerut numirea unui nou administrator, in persoana lui Bobby George Marius Paunescu. Potrivit unei decizii a adunarii generale a asociaților B1 TV Channel SRL, astazi s-a luat in discuție efectuarea demersurilor necesare in vederea atragerii raspunderii persoaneelor vinovate pentru daunele…

- Deputații au acceptat cererea de demisie din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor, director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), depusa de Serghei Merjan. Pina la numirea unui nou director general al ANSC interimatul funcției va fi exercitat de…

- Complexul Energetic Oltenia va angaja o firma de consultanța pentru a selecta un investitor care sa realizeze, alaturi de compania energetica, patru parcuri fotovoltaice și un grup pe gaze naturale de la Turceni. Achiziția serviciilor de consultanța și asistența juridica, financiara și fiscala in vederea…

- Vasile Dincu si a dat demisia din functia de ministru al Apararii Nationale El a postat un mesaj pe contul sau de Facebook;In cursul acestei dimineti, am inaintat Prim Ministrului Romaniei, Nicolae Ciuca, demisia mea din functia de ministru al apararii nationale.Redau, mai jos, textul integral:Domnului…

- Artiștii și managementul Teatrului Excelsior o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, de care aparțin, ca blocheaza proiectul de modernizare, restaurare și eficientizare energetica a cladirii. Conform acestora, lucrarile bugetate in anul 2022 de Compania de Investiții și Dezvoltare Sector…

- ”In contextul informatiilor aparute in spatiul public cu privire la situatia financiara a companiei de furnizare din cadrul Grupului Electrica, Electrica Furnizare S.A., va comunicam urmatoarele: Societatea Energetica Electrica S.A., listata in 2014 pe Bursa de Valori Bucuresti si pe London Stock Exchange,…

- Sorin Cimpeanu a facut anunțul pe Facebook. „Am decis, din proprie inițiativa, sa demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansa și o onoare pentru mine sa incep reformarea din temelii a sistemului national de invațamant", a scris ministrul pe Facebook. Demisia ministrului vine in contextul…

- Prelungirea mandatului de administrator al societatii pentru Paraschiv Iorgu a fost aprobata pana la 09.12.2022 Acesta este si presedintele Consiliului de Administratie al CT BUS Constanta Din AGA societatii mai fac parte, consilierii locali Mihai Ochiulet de la USR si Teodor Popa din partea PNL Adunarea…