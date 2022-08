Lovitură pentru șoferi! Amenzile pentru lipsa rovinietei, mai mari din 20 august Șoferii care circula fara rovinieta risca amenzi mai mari din 20 august. In cazul autoturismelor, valoarea minima a amenzilor contravenționale crește de la 250 de lei la 275 de lei, iar cea maxima se majoreaza de la 500 de lei la 550 de lei. Cele mai drastice amenzi sunt prevazute pentru șoferii de camion care […] The post Lovitura pentru șoferi! Amenzile pentru lipsa rovinietei, mai mari din 20 august first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din 20 august, amenzile pentru lipsa rovinietei se majoreaza. Șoferii care ar putea plati pana la 11.900 de lei Șoferii care circula fara rovinieta risca amenzi mai mari din 20 august. In cazul autoturismelor, valoarea minima a amenzilor contravenționale crește de la 250 de lei la 275 de lei, iar cea…

- Legea privind modificarea amenzilor in cazul șoferilor care circula fara rovinieta a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis și va intra in vigoare. Actul normativ modifica o ordonanța de guvern din anul 2002, in sensul actualizarii cuantumului amenzilor pentru lipsa rovinietei valabile. Astfel,…

- ■ presedintele a promulgat legea, iar normele intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial ■ pentru vehicule de transport marfa, amenzile sint in functie de masa totala admisibila tehnic ■ Cresc amenzile pentru lipsa rovinietei, masura intrind in vigoare de luna viitoare.…

- Legea privind modificarea amenzilor in cazul soferilor care circula fara rovinieta a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, iar actul normativ corecteaza un document guvernamental din 2002, in sensul actualizarii cuantumului amenzilor pentru lipsa rovinietei valabile.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania (rovinieta). Actul normativ prevede actualizarea cuantumului amenzilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…