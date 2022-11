Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul imobiliar din Arabia Saudita Dar Al Arkan a declarat ca a semnat un acord cu compania fostului presedinte american Donald Trump, pentru a utiliza marca Trump pentru proiectul sau de 4 miliarde de dolari din statul Oman din Golf, care include un teren de golf, hotel si vile, transmite…

- Jack Smith, numit vineri procuror special pentru a supraveghea investigatiile Departamentului de Justitie care il privesc pe fostul presedinte al SUA, Donald Trump, a declarat ca va fi rapid si independent in activitatea sa, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Fostul presedinte sud-coreean Moon Jae-in a afirmat luni ca intentioneaza sa predea in grija statului cei doi caini trimisi de liderul nord-coreean Kim Jong Un drept cadou dupa summitul lor din 2018, invocand lipsa de sustinere din partea succesorului sau, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Procesul cu privire la frauda si evaziune fiscala impotriva Trump Organization, intreprinderea de familie a lui Donald Trump, incepe luni, la New York, un spectacol stanjenitor pentru fostul presedinte republican, care nu este, insa, vizat in mod personal in acest proces penal relateaza AFP, relateza…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului american, Nancy Pelosi, a confirmat vineri ca va face o vizita neplanificata in Armenia dupa ciocnirile la frontiera acesteia cu Azerbaidjanul in aceasta saptamana, soldate cu peste 200 de morti, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Firma de achizitii care a acceptat sa fuzioneze cu compania de socializare a fostului presedinte al SUA Donald Trump, Truth Social, nu a reusit marti sa isi asigure suficient sprijin din partea actionarilor pentru o prelungire cu un an a unui termen, necesara finalizarii acordului, transmite Reuters.…

- Platforma de socializare Truth Social, creata de Trump Media and Technology Group, este indisponibila in magazinul Google Play, din cauza ingrijorarilor legate de moderarea continutului, relateaza CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Puternicul cleric musulman siit irakian Moqtada al-Sadr si-a anuntat luni "retragerea definitiva" din politica si inchiderea institutiilor sale ca raspuns la un impas politic greu de rezolvat, in timp ce Irakul este cufundat intr-o grava criza, relateaza Reuters si France Presse, potrivit Agerpres.…