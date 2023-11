Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a lansat vineri, 17 noiembrie, o noua consultare nationala menita sa "apere suveranitatea" Ungariei in fata unor decizii si politici promovate de Bruxelles, in timp ce premierul Viktor Orban a tinut un discurs in care a spus ca se asteapta in lunile urmatoare in cadrul UE la dispute majore…

- Premierul maghiar Viktor Orban a comparat aderarea Ungariei la Uniunea Europeana cu ocupația sovietica a țarii sale, in timpul unui discurs ținut luni, cu ocazia comemorarii aniversarii revoltei maghiare din 1956 impotriva regimului sovietic, relateaza Politico. Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus premierului ungar Viktor Orban, aflat in vizita la Beijing, ca este un ”prieten” al Chinei si ca ambele natiuni ar trebui sa-si intensifice relatiile, intr-un semn al legaturilor tot mai stranse, chiar daca statele europene cauta sa ”reduca riscurile”din partea…

- Italia a demarat discutiile preliminare cu autoritatile din Bavaria pentru a furniza gaze naturale si hidrogen acestui land din sudul Germaniei dar intentioneaza de asemenea sa vanda energie si Austriei si Ungariei, au declarat pentru Reuters mai multe surse din mediul politic si industrial din Italia…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a primit luni vizita ministrului azer al economiei, Mikayil Jabbarov, intalnirea fiind axata in principal pe cooperarea in domeniul energetic, a transmis Bertalan Havasi, seful Biroului de Presa al premierului ungar, Agentiei de Presa MTI, conform Rador.In cadrul intalnirii,…

- Naționala U19 a Romaniei a invins, in aceasta seara, scor 3-2, reprezentativa similara a Ungariei, intr-o partida amicala jucata la Telki, in Ungaria. Naționala U19 a Romaniei a schimbat selecționerul, Alexandru Pelici fiind inlocuit cu Adrian Dulcea. Iar, la primul meci al acestuia pe banca naționalei,…