- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit joi ca pe data de 20 aprilie sa se desfasoare ultimul termen in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit joi ca pe data de 20 aprilie sa se desfasoare ultimul termen in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. La termenul de joi al procesului, fostul vicepresedinte al ANRP…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut, luni, magistraților de la Inalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul unui avocat, incuviințare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica. Cererea a fost respinsa de catre instanța suprema.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, marti, ultimul termen in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fi...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca va merge la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se dezbate ultimul termen in dosarul sau, afirmand ca asteapta ca instanta ''sa consfinteasca'' faptul ca nu a savarsit nicio infractiune. "Astazi este ultimul termen,…