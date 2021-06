Lovitură pentru Anglia - Trent Alexander-Arnold nu va evolua la Euro-2020 Fundasul dreapta englez Trent Alexander-Arnold nu va evolua la Euro-2020 din cauza unei accidentari la coapsa, informeaza BBC. Jucatorul echipei Liverpool s-a accidentat in finalul amicalului de miercuri, disputat impotriva Austriei si controlul medical a aratat ca a suferit o ruptura musculara la cvadriceps. Fotbalistul de 22 de ani va lipsi de pe teren aproximativ sase saptamani si se va intoarce la clubul sau pentru refacere. Managerul Gareth Southgate nu va numi un inlocuitor decat dupa ultimul meci amical, programat duminica, la Middlesbrough, cu Romania. Primul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Angliei, care duminica va infrunta Romania, intr-un meci amical, a dispus de echipa Austriei cu scorul de 1-0, miercuri seara, la Middlesbrough, intr-o partida de pregatire a celor doua reprezentative pentru EURO 2020 (11 iuni-11 iulie), relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Constantin Budescu (32 de ani) s-a prezentat la reunirea echipei naționale intr-o forma fizica de invidiat, care l-a uimit pe selecționerul Mirel Radoi (40). Romania disputa in perioada urmatoare doua partide amicale, cu Georgia (2 iunie – Ploiești, ora 20:45) și Anglia (6 iunie – Middlesbrough, ora…

- Denis Alibec (30 de ani) este invidios pe forma fizica afișata de Constantin Budescu (32), colegul sau de la echipa naționala. Romania disputa in perioada urmatoare doua partide amicale, cu Georgia (2 iunie – Ploiești, ora 20:45) și Anglia (6 iunie – Middlesbrough, ora 19:00). Ambele partide vor fi…

- Mijlocașul Alexandru Cicaldau (23 de ani) a intocmit o echipa ideala a jucatorilor U21 din Liga 1. Romania disputa in perioada urmatoare doua partide amicale, cu Georgia (2 iunie – Ploiești, ora 20:45) și Anglia (6 iunie – Middlesbrough, ora 19:00);Ambele partide vor fi in direct pe ProTV și liveTEXT…

- In urma unei accidentari suferite de Andrei Burca la antrenamentul de azi, a fost convocat de urgenta si fundasul Iulian Cristea (FCSB), informeaza FRF. Jucatorul echipei CFR Cluj ramane in continuare la lot, pentru investigatii suplimentare. Aceasta este a doua modificare in echipa…

- Fundasul stanga Nicusor Bancu (Universitatea Craiova) a devenit indisponibil pentru meciurile amicale pe care echipa nationala a Romaniei le va sustine cu Georgia si Anglia, astfel ca in locul sau a fost convocat, joi, Mario Camora (CFR Cluj), a anuntat Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial.…

- Partidele amicale ale echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Georgia (2 iunie), pe teren propriu, si Anglia (6 iunie), in deplasare, se vor disputa la Ploiesti, respectiv Middlesbrough, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Meciul din deplasare cu Anglia se va disputa,…

- Ianis Hagi (22 de ani) este laudat de Michael Beale, antrenorul secund de la Rangers. Armenia - Romania e miercuri, de la ora 19:00, live pe GSP.ro și in direct pe Pro X. Michael Beale este „mana dreapta” a lui Steven Gerrard la Rangers. Inaintea sa accepte acest post, Beale a lucrat la academiile…