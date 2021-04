In ianuarie Oana Zavoranu publica pe rețelele de socializare anumite poze cu Adelina Pestrițu. Acela fost momentul adancirii razboiului dintre Querida și Adelina. Scandalul, inceput de fapt anul trecut, avea sa ajunga pe masa judecatorilor. Adelina Pestrițu era cea care intenta proces brunetei. Acum lucrurile au luat un alt traseu, unul nedorit pentru Adelina. Oana […] The post Lovitura pe care Oana Zavoranu i-a dat-o Adelinei Pestrițu. Judecatorii n-au avut mila appeared first on IMPACT .