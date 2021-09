Stiri pe aceeasi tema

- Puciul din Guineea, efectuat de o junta militara, in care presedintele Alpha Conde a fost retinut, a perturbat pietele minereului de fier si bauxitei, provocand incertitudini economice, transmite Reuters. Lovitura de stat, efectuata duminica de o unitate de forte speciale de elita, condusa…

- Lovitura de stat, efectuata duminica de o unitate de forte speciale de elita, condusa de colonelul Mamady Doumbouya, in varsta de 41 de ani, este cea mai recenta dintr-o serie de astfel de actiuni care au avut loc i nregiune in ultimul an, intre care in mali si Ciad. Doumbouya a sustinut ca armata a…

- Noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, spune ca Guvernul nu a mai luat nicio masura care sa genereze inflație in anul 2021, dupa ce datele Institutului Național de Statistica arata ca rata anuala a inflației a urcat de la 3,9% la 5% in luna iulie. „Inflația nu este la nivel record și nici nu e 5%,…

- Anul trecut, din 188 de mii de copii, aproape 17,5 mii s-au nascut in strainatate, potrivit raspunsului oferit de Institutului Național de Statistica (INS) ziarului Libertatea. Adica doar 10% din total. Ministrul Muncii Raluca Turcan a spus intr-o conferința de presa organizata la Constanța la inceputul…

- Uniunea Europeana a inregistrat in 2020 un numar record de decese din 1961 incoace, potrivit statisticilor Eurostat disponibile, citate de Mediafax . Mortalitatea a dus la o usoara scadere a populatiei. Tarile UE au inregistrat cu 534.000 de decese mai mult decat in 2019 (o crestere de 11%), de 4,7…

- Cheltuielile privind protectia sociala au insumat 161,9 miliarde de lei in 2019, cu 13,3% mai mult decat in anul precedent, reprezentand 15,3% din PIB, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. Veniturile de protectie sociala au insumat 160,6…

- Un cocktail cu anticorpi pentru tratarea Covid-19 dezvoltat de Regeneron Pharmaceuticals si Roche reduce decesele pacientilor spitalizati ale caror sisteme imunitare nu au produs un raspuns impotriva bolii, potrivit unui studiu clinic britanic de amploare publicat miercuri, transmite Reuters.…

- Numarul mediu de pensionari din Romania se situa la 5,099 milioane, la 31 martie 2021, in scadere cu 24.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a fost de 1.650 lei, in crestere cu 0,9%, conform datelor publicate, luni, de Institutului National de Statistica.