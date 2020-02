Lovitura începutului de an! România, ţara cu cele mai mari scumpiri din Europa - VIDEO Scumpirile se simt de la o luna la alta. In ianuarie, de pilda, am platit mai mult pentru carne si legume, dar si pentru fructe fata de finalul anului trecut. Preturile biletelor de avion au explodat. Am platit cu 50% mai mult decat in luna decembrie pe a calatori cu avionul. Avem printre cele mai mari scumpiri din Europa. Exista si o veste buna: am avut parte de scaderi de preturi la pompa, dupa ce a fost eliminata supraacciza. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

