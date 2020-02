Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus, luni, in timpul audierii sale in Parlament, ca nu iși cere scuze pentru pentru descinderea cu mascatii la adresa gresita din Brașov, unde se aflau o mama cu doi copii, pentru ca "nu a fost o eroare a politiei", ci a existat un ordin dat de magistrat exact pe…

- Ministrul desemnat al Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca politistul din mediul rural este "ruda saraca a autoritatii locale din comuna, dupa primar, dupa preot, dupa dascal, dupa politistul local”, are o masina mai putin performanta si dotari mai slabe decat politistul local. El afirma ca…

- Ministrul desemnat al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a explicat infiintarea unui al doilea post de subprefect la nivelul judetelor, spunand ca nu a facut altceva decat sa aplice Codul Administrativ, asa cum a fost acesta adoptat de PSD. „Nu puteam sa nu aplic un articol din Codul Administrativ gandit…

- Audierile miniștrilor pentru Cabinetul Orban II. Cițu se mandrește cu “uciderea OUG 114” si cu eliminarea supraaccizei la carburanți. Ce spune despre pensii Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de specialitate…

- Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intra la audieri Florin Citu ministrul propus al Finantelor ora 12,00 ,…

- Mutare impresionanta facuta de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, in luna februarie a acestui an. Șeful Internelor a demarat deja procedura. Se intampla in februarie 2020.„Eu ce spun și fac. Am... Citește AICI ce procedura a demarat de URGENȚA ministrul Marcel Vela - Se intampla in luna februarie…

- Lovitura pe final de 2019 data de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela! Premierul Ludovic Orban i-a acceptat solicitarea și a semnat documentul.In ultima ședința, ministrul de Interne i-a cerut prim-ministrului Ludovic Orban sa... Citește AICI ce LOVITURA a dat Marcel Vela in ultima ședința…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca jandarmii care tergiverseaza desecretizarea convorbirilor prin stații, de la protestul din 10 august 2018, iși risca propria cariera, subliniind ca se aștepta ca acest volum de date sa fie deja la dosarul procurorilor DIICOT.„Raportul 10 august…