- Directia Regionala Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi a dat in judecata Primaria Iasi pentru refuzul preluarii in administrare a drumurilor nationale ce traverseaza municipiul, desi Consiliul Local a aprobat inca din 2015 preluarea. Directorul DRDP Iasi, Mugurel Laicu, afirma ca, astfel, primarul Mihai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca seful Federatiei Romane de Culturism, Gabriel Toncean, este consilierul sau pe probleme sportive."Gabriel Toncean este noul consilier al presedintelui PNL pe tot ceea ce inseamna domeniul sportiv si care s-a alaturat astazi echipei noastre.…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca vineri vor merge la Ministerul Justitiei cu o lista de revendicari pentru ministrul Tudorel Toader, solicitand rezolvarea urgenta a problemelor legate de conditiile de lucru improprii, de deficitul de personal…

- Vești nu prea bune pentru directorul Antenei 3, Mihai Gadea! Mai exact, acesta este la un pas sa aiba toate conturile blocate. Motivul? Inspectorii ANAF vor sa recupereze peste 600.000 de lei, bani pe care acesta i-ar fi imprumutat de la Dan Voiculescu.

- Vești bune pentru deținuți. Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru cei care și-au executat pedepsele in condiții necorespunzatoare.

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…