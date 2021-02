Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de romani si sarbi, noua la numar, este responsabil pentru mai multe furturi de bijuterii si obiecte pretioase in tari ca Spania si Franta. Ultima lovitura importanta a insemnat furtul unui diamant in valoare de 15 milioane de euro, la Barcelona, scrie Adevarul. Pana sa fie din prinsi, hotii…

- Banii care trebuiau folosiți DOAR in industria hoteliera romaneasca nu se mai acorda in 2021 PNL și USR par sa guverneze doar impotriva romanilor. Suparați ca nu au convins deloc in 2020, an pe care l-au petrecut la guvernare și dezamagiți de votul pe care romanii l-au acordat atat PNL, cat și USR,…

- Cuplul format inca de pe vremea LaLa Band, și care a strans extrem de mulți fani pe parcurs, s-a desparțit dupa 9 ani de relație. Este vorba de Cristina Ciobanaș uși de Vlad Gherman, care au hotarat sa se desparta pentru ca nu mai vedeau neaparat un viitor impreuna. „O sa ramanem, fara indoiala, prieteni....…

- Recording Academy, asociatia americana a profesionistilor din industria muzicala, a decis amanarea, din cauza pandemiei de COVID-19, a ceremoniei de decernare a Premiilor Grammy, cele mai prestigioase trofee din industria muzicala americana, programata initial la data de 31 ianuarie, la Los Angeles,…

- Ar putea fi o gluma, dar nu e. Un barbat pasionat de arta a platit 80.000 de euro la o licitație facuta de muzeul Luvru din Paris, ca sa poata fi singur cu celebrul tablou „Mona Lisa” al lui Leonardo da Vinci. O singura data pe an se examineaza starea tabloului, iar pentru asta, ca... View Article

- Scandalul izbucnit la Paris a atras atenția intregii Europe. Acuzațiile de rasism indreptate catre Colțescu par sa fi deranjat reprezentanții din ambele tabere, cei care il susțin pe celebrul arbitru și cei care il acuza dur. Cu toate acestea, autoritațile competente din Romania nu au transmis reacții…

- Industria auto e puternic afectata de pandemia de COVID-19. Nici Dacia nu a putut evita dezastrul. Vanzarile au scazut cu aproape 56% in noiembrie, in Marea Britanie. Criza uriașa in industria auto. Dacia, rezultate dezastruoase in Marea Britanie Vanzarile de mașini noi in Marea Britanie au scazut cu…

- Beyonce a primit cele mai multe nominalizari la editia din 2021 a premiilor Grammy, cele mai prestigioase recompense din industria muzicala americana, si va concura la noua categorii de trofee, inclusiv la categoriile "inregistrarea anului" si "cantecul anului", informeaza AFP si Reuters, citat de agerpres.