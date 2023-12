Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltare regionala și investiții importante pentru creșterea calitații vieții cetațenilor ADR CENTRU: 25 ANI DE ACTIVITATE CONTINUA, CONSECVENTA ȘI PREDICTIBILA IN REGIUNEA CENTRU Acum 25 de ani, regiunile din Romania au ales sa se alature țelului european. In anul 1998, s-a constituit Regiunea de…

- Dezvoltarea Romaniei nu poate fi conceputa fara aportul resurselor europene. Romania este un beneficiar net al resurselor financiare primite de la Uniunea Europeana. Fondurile europene reprezinta sursa principala de finanțare pentru proiectele de investiții in Romania, ceea ce s-ar traduce pentru noi…

- Elon Musk ia in calcul retragerea platformei de socializare X – Twitter din țarile UE. Motivul Elon Musk ia in considerare retragerea platformei sale de socializare X – cunoscuta anterior sub numele de Twitter – din Uniunea Europeana. Miliardarul din domeniul tehnologiei este nemultumit de Legea UE…

- Primaria Gaești anunța ca pe 27 octombrie, are loc o noua campanie de sterilizari caini și pisici, gratuit, la Școala de la Arsuri. „Va rog sa fiți responsabili și sa ajutați fiecare la reducerea numarului de pui de caine și pisica abandonați, prin sterilizarea animalelor pe care le aveți și sa renunțați…

- Lovitura pentru samsarii de mașini. RAR Auto-Pass: document obligatoriu la vanzarea unui autoturism second-hand. De cand se aplica Cei care vor sa vanda o mașina rulata trebuie sa știe ca procedura va deveni puțin mai complexa de anul viitor. Astfel, din 2024 vanzatorii de mașini vor fi obligați sa…

- Campanie de sterilizare gratuita pentru caini și pisici, la Daia Romana, incheiata cu succes de ONG-ul ”Prietenii lui Azor” Aproape 70 de animale, caini și pisici, au fost sterilizate gratuit la Daia Romana, in Sebeș. Este vorba despre o campanie de sterilizare realizata de ONG-ul ”Prietenii lui Azor”. …

- La data de 1 octombrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, efectueaza 44 de percheziții domiciliare, in județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Sibiu, inclusiv la sediile și punctele de lucru ale unor persoane…

- Proprietarii de caini și pisici din Baia Mare trebuie sa fie foarte atenți pe unde umba cu animalele de companie, deoarece s-a semnalat un pericol pentru patrupede. Mai precis, in unele zone din oraș au fost aruncate treat-uri cu ace de pescuit in ele, care pot fi extrem de periculoase pentru animale.…