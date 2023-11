Lovitură cruntă. Băncile străine, îngenuncheate de Curtea Constituțională Curtea Constituționala a respins ca neintemeiate excepțiile de neconstituționalitate ridicate de bancile straine in privința Legii privind darea in plata. Avocații bancilor au considerat ca returnarea imobilelor luate prin credit ipotecar și stingerea datoriilor afecteaza interesele financiare ale instituțiilor, invocand faptul ca debitorii și-au asumat riscurile la semnarea contractelor. Curtea Constituționala a pus capat, definitiv, […] The post Lovitura crunta. Bancile straine, ingenuncheate de Curtea Constituționala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

