Stiri pe aceeasi tema

- Deși pare o simpla coincidența apariția informațiilor, s-ar putea sa nu fie chiar așa. Odata cu decizia Austriei de vota impotriva intrarii Romaniei in spațiul Schengen, au parut din ce in ce mai multe informații legate de companiile cu acționariat austriac din Romania. Cele mai recente scot la iveala…

- Lovitura primita de Romania, prin votul de veto al Austriei, a scos statul din cursa pentru Schengen. Multe voci au criticat acest aspect, și au facut-o in termeni extrem de duri. Au existat și proteste in fața ambasadei austriece de la București. In același context vin noi declarații. Cele mai recente…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu și-a anulat vacanța in Austria unde mergea de 15 ani impreuna cu familia, in semn de boicot pentru votul negativ privind Schengen, au declarat luni surse guvernamentale.In timp ce ministrul are grija ca astfel de zvonuri sa apara in presa, instituțiile din subordinea ministerului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 14 decembrie, inaintea Summitului Uniunea Europeana - Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, ca singura cale de a rezolva problema aderarii Romaniei la Schengen este diplomatia. „Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului sau autoritatilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca soluția pentru aderarea la Schengen nu este boicotarea Austriei și statul roman nu va recurge la aceasta masura. El a precizat ca Romania a reușit sa convinga alte țari și va reuși și de aceasta data

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca marile companii din subordinea sa iși vor muta conturile de la bancile austriece din Romania. Grindeanu spune ca nu a cerut o astfel de masura, dar ca o considera una de bun augur! E vorba de o mișcare ampla de boicotare a Austriei, dupa ce țara…

- Critici in presa austriaca dupa scandalul Schengen: Furie mare și boicot, Romania a fost umilita de politicieni de rea credința Presa din Austria a criticat veto-ul de joi al Austriei fața de aderarea Romaniei la Schengen. Mulți jurnaliști au vorbit despre legaturile istorice și culturale puternice…

- „Romania și-a facut datoria pentru a intra, iar Austria, la modul cel mai arbitrat si agresiv cu putința, a respins Romania, bazandu-se pe nimic, e vorba de , este singura justificare a Austriei: . Plus minciunile in legatura cu care Romania ar trebui sa inteprinda ceva, faptul ca sunt presate companiile…