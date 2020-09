Stiri pe aceeasi tema

- Casa franceza a imaginat o masca de protectie LV Shield pentru cele si cei ce cauta o alternativa de lux la masca sanitara din farmacie. O viziera transparenta din plastic, montata pe o curea elastica, inclusiv cu mongrama, impodobita cu detalii aurii si al carei ecran fotocromatic se intuneca in functie…

- Un bijutier israelian lucreaza la ceea ce spune ca va fi cea mai scumpa masca de protectie impotriva coronavirusului din lume - un accesoriu din aur cu diamante incrustate, care va avea un pret de 1,5 milioane de dolari, potrivit AP, scrie news.ro.Citește și: Justiția pe surse - Daca nu ar…

- Masca de protectie a devenit, in contextul pandemiei de Coronavirus, cel mai cautat accesoriu. Un designer din Istrael a profitat de situatie si a creat o masca al carei pret este de un milion si jumatate de dolari.

- Intr-un oraș din Romania, patronii unui magazin vand maștile de protecție la un preț de 49 de bani bucata iar pana in prezent au comandat 5 milioane de maști, din care un milion deja s-a vandut in prima zi. In prima zi de cand au fost puse in vanzare, 1 milion de maști au fost […]

- Romanii care se pregatesc de vacanța in regiunea Costa de Sol din Spania sunt obligați sa poarte masca de protecție și la plaja, dar și la piscina. Acest lucru trebuie facut atata timp cat nu merg sa inoate. Amenda pentru nerespectarea regulilor este de 100 de euro. Aceasta masura restrictiva a fost…

- Un cetatean din India a povestit ca a platit aproximativ 4.000 de dolari (3.556 de euro) pentru o masca de protectie din aur, realizata pe masura, pentru a se feri de epidemia de coronavirus care afecteaza tara, relateaza duminica AFP.