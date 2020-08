Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai recenta poza facuta publica de Ducesa de Cambridge a fost realizata chiar de aceasta si-l infatiseaza pe Printul Louis razand la camera. Imaginea a fost distribuita pe contul de Instagram @katsroyalletters. Pe spatele fotografiei, ducii au scris o nota de multumire adresata fanilor familiei…

- Prințul George al Marii Britanii implinește astazi, 22 iulie 2020, varsta de 7 ani. Cu ocazia acestei aniversari, Palatul Kensington a publicat doua fotografii cu fiul ducilor de Cambridge,realizate chiar de mama sa, Kate Middleton. Prințul George, primul copil al ducilor de Cambridge implinește astazi…

- Prințul George, primul copil al prințului William și al lui Kate Middleton, a implinit 7 ani. Cu aceasta ocazie, Palatul Kesington a publicat doua fotografii facute chiar de ducesa de Cambridge, informeaza Daily Mail.Intr-o poza, prințul George a aparut imbracat cu un tricoul polo, care il facea sa…

- Suri Cruise s-a gtransformat intr-o adevarata domnișoara. Are 14 ani și seamana incredibil de mult cu celebrul ei tata, Tom Cruise. Fiica actorului șia lui Katie Holmes a ieșit in oraș cu prietenii, purtand masca și pastrand distanțarea sociala. Cu aceasta ocazie, ea a aratat ca are un stil vestimentar…

- Kate Middleton a facut publice cateva fotografii pe care le-a realizat cu ocazia Zilei Tatalui. In imagini apar cei trei copii ai ei, Prinții George și Prințesa Charlotte, impreuna cu tatal lor, Prințul William. Pozele au fost facute publice cu ocazia zilei de naștere a lui William, care duminica a…

- Kelly Clarkson (38 ani) divorțeaza de Brandon Blackstock dupa un mariaj de șase ani. Artista a depus actele de divorț saptamana trecuta, la un tribunal din Los Angeles. Cantareața și Brandon (43 ani) s-au casatorit in anul 2013 și au impreuna doi copii: o fetița, River, de cinci ani, și un baiat, Remington,…

- Kate Middleton este o mamica activa si implicata in viata celor trei copii: prințului George, șase ani, prințesa Charlotte, cinci, și prințul Louis, doi ani. Cu toate acestea Kate are timp si pentru ea, mai ales cand este vorba de hrana zilnica deorace tine mult sa-si pastreze o silueta adolescentina.…

- Daily Mail anunta ca Ducele și Ducesa de Cambridge au jucat Bingo cu rezidenții unui azil si au dialogat cu personalul de acolo in timpul unui apel pe Zoom. Cei doi au aflat din cinemaul casei lor despre experientele avute de ingrijitorii din Marea Britanie in timpul focarului de coronavirus. Vorbind…