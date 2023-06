Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a dat publicitatii duminica lista cu cei 26 de jucatori convocati de selectionerul Edward Iordanescu in vederea meciurilor cu Kosovo si Elvetia din preliminariile Campionatului European - EURO 2024, programate luna aceasta.Romania va juca in deplasare cu Kosovo, in data de…

- Dupa doua victorii in luna martie, in Andorra și cu Belarus, acasa, naționala Romaniei continua in iunie parcursul in grupa de calificare la Campionatul European 2024 gazduit de Germania. Selecționerul Edward Iordanescu a anunțat duminica lotul de 26 de j

- Timisorenii Marius Marin si Deian Sorescu, precum si Raul Oprut, din Caransebes, au fost selectionati pentru urmatoarele doua jocuri ale nationalei de fotbal a Romaniei din preliminariile EURO 2024. Romania va juca vineri, 16 iunie, de la ora 21:45, cu Kosovo, pe stadionul Fadil Vokrri (Pristina), in…

- LA LOT… Vasluianul Louis Munteanu (20 de ani) a fost convocat pe lista preliminara a naționalei Romaniei de tineret pentru Campionatul European U21, turneu gazduit de Romania și Georgia. Selecționerul Emil Sandoi, fost antrenor și la FC Vaslui, a trimis convocari pentru 27 de jucatori. Reunirea lotului…

- CAMPION… Vasluianul Louis Munteanu (20 de ani) a fost eroul Farului in meciul cu FCSB. Atacantul a marcat golul decisiv și a facut-o campioana Romaniei pe Farul Constanța (3-2). Dobrogenii au revenit de la 0-2, iar Louis a ieșit in evidența in minutul 86, cand a inscris pentru 3-2. Bucurie mare, duminica…

- CLASAMENT… Vasluiul a inregistrat rezultate cu adevarat deosebite la Olimpiada Naționala de Matematica. Lotul județean a obținut cinci medalii, doua de argint și trei de bronz, precum și doua mențiuni speciale din partea Societații de Științe Matematice din Romania (SSMR), inscriind, astfel, județul…

- LA LOT… Vasluianul Louis Munteanu (20 de ani, Farul Constanța) a fost convocat in premiera la echipa naționala de seniori pentru meciurile cu Andorra și Belarus din preliminariile Campionatului European 2024. Atacantul Farului a fost convocat la naționala in locul lui George Pușcaș, care a acuzat probleme…