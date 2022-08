Lotul României pentru Campionatele Europene de natație. David Popovici, favorit la medalii Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern a anunțat lotul pentru Campionatele Europene de natație pentru seniori de la Roma, competiție programata in perioada 11 – 21 august. Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern va deplasa la Roma o echipa formata din 11 sportivi, care vor concura in probe de inot, sarituri in apa și high diving, dupa cum urmeaza: INOT: David Popovici (100 m liber, 200 m liber, 400 m liber, ștafeta 4×100 m liber), Alexandra Dobrin (200 m mixt, 400 m mixt), Alexandra Victorița Bogdaneci (50 m fluture, 100 m fluture), Patrick Sebastian Dinu (100 m liber, ștafeta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, 17 ani, a cucerit, duminica, 10 iulie, medalia de aur in proba de 100 de metri liber, la Europenele de natație pentru juniori de la Otopeni. „Racheta” și-a trecut in cont a patra medalie din cel mai prețios metal in aceasta competiție, dupa cele de la 50 și 200 de metri liber și cea…

- David Popovici a devenit regele inotului romanesc, dupa ce a primit doua medalii de aur la Campionatele Mondiale de Natație din Budapesta. Ministrul Sportului a avut numai cuvinte de lauda de adus la adresa campionului roman. Ce mesaj i-a transmis Eduard Novak lui David Popovici, dupa ce sportivul a…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat miercuri dupa-amiaza medalia de aur in proba de 200 m liber, in cadrul Campionatului European de Natatie pentru Juniori, desfasurat in noul bazin de la Otopeni. El a parcurs cele 4 lungimi de bazin in 1,45.45 minute.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca Executivul a decis alocarea sumei de un milion de lei sportivului David Popovici, banii provenind din Fondul de rezerva al Guvernului. „Tot astazi, la sedinta de Guvern, am luat decizia de a recunoaste performanta sportivului nostru David Popovici si,…

- Inotatorul roman David Popovici a caștigat, miercuri, medalia de aur și la proba de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. El a reușit un timp de 47 sec 58/100. Luni, Popovici a caștigat aurul și in proba de 200 de metri liber, scrie digi24.ro.

- David Popovici s-a calificat in finala de 100 de metri liber a Campionatului Mondial de Natație de la Budapesta. Cu un finish extraordinar, David a ieșit pe primul loc, cu cel mai bun timp al semifinalelor și cu un nou record mondial la juniori.

- Capitala Ungariei, Budapesta, va gazdui, in perioada 18 iunie - 3 iulie, intrecerile Campionatului Mondial de natație pentru seniori. Printre sportivii care vor concura la ediția cu numarul 19, se vor numara și patru romani: Robert Glința, David Popovici, Constantin Popovici și Angelica Muscalu, informeaza…

- Sportivul David Popovici (CS Dinamo Bucuresti) s-a impus, miercuri, in proba de 100 m liber din cadrul Cupei Romaniei la inot pentru seniori in bazin de 50 de metri, competitie gazduita de Complexul Turistic de Natatie din Targoviste, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…