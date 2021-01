Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, miercuri, ca fosta șefa a DIICOT, Alina Bica - condamnata definitiv, in noiembrie 2019, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzata de favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender - sa ramana cu aceasta pedeapsa. Decizia este definitiva,…

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 5 noiembrie 2021 inceperea judecarii recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. Pe 20 septembrie 2019, Curtea de…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis definitiv, joi, restituirea la Parchetul Militar a dosarului Mineriadei din 1990, in care au fost trimisi in judecata fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director SRI Virgil Magureanu, pentru refacerea…

- Conform surselor celor de la G4Media.ro, radauțeanul Vasile Lavric a fost arestat preventiv 30 de zile de magistrații de la Tribunalul București, in urma propunerii formulate de procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Cele mai noi acuzații impotriva sa sunt ...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dat miercuri sentinta definitiva in dosarul in care zeci de persoane, printre care si locuitori din Sintesti, judetul Ilfov, au fost trimise in judecata in anul 2013, sub acuzatia ca au obtinut credite de la banci cu documente false, prejudiciul…

- Reclamanții sunt maiorul SRI in rezerva Daniel Florea și colonelul SRI (r) Florin Gulianu, Serviciul militar din DNA trebuie sa reia ancheta intr-o cauza dintr-un celebru dosar clasat in decembrie 2019 care-i viza, printre alții, pe George Maior și Florian Coldea. Dosarul DNA a fost deschis in urma…

- In ceea ce priveste incendiul de la spitalul din Piatra Neamt, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a transmis ca au fost predate inscrisuri de catre reprezentantii Spitalului, urmand sa se analizeze daca acestea raspund problemelor…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) precizeaza duminica intr-un comunicat de presa ca „in salonul incendiat a fost stabilit locul din care s-a declansat incendiul si vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale, in vederea expertizarii”. De asemenea, Parchetul…