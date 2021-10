Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc de duminica, 10 octombrie 2021, pot aduce premii mari celor care ghicesc numerele norocoase ale extragerii. Au loc tragerile speciale ale toamnei, iar fondurile de caștiguri au fost suplimentate. Reportul la Joker a…

- Reportul la categoria I a jocului Joker este de aproximativ 30,29 milioane lei (peste 6,12 milioane de euro) la extragerile loto de joi, iar la Loto 6/49, aceeasi categorie, va fi in joc o suma de aproape 5,96 milioane de lei (peste 1,2 milioane de euro), informeaza Loteria Romana. La categoria a II-a…

- Rezultatele la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus si Super Noroc de duminica, 12 septembrie 2021, pot aduce premii fabuloase. Cu ocazia aniversarii a 115 ani, Loteria Romana a organizat duminica, 12 septembrie 2021, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile…

- TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII ROMANII AU NOROC, INCEPAND CU ORA 18:15Joi, 2 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 29 august, Loteria Romana a acordat peste…

- Rezultatele la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus si Super Noroc de duminica, 29 august 2021, pot aduce premii fabuloase celor care ghicesc numerele norocoase. Reportul la Joker a ajuns la un nivel fara precedent si isi asteapta, de multa vreme, castigatorul la categoria I, care…

- Un report de peste 29,64 milioane de lei (peste 6 milioane de euro) se inregistreaza la jocul Joker, categoria I, in cadrul tragerilor loto care au loc duminica, potrivit unui comunicat al Loteriei Romane. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,77 milioane lei (aproximativ…

- Rezultatele la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc la extragerile de duminica, 25 iulie 2021, pot aduce premii insemnate celor care ghicesc numerele norocoase. Reportul la Joker a ajuns la un nivel fara precedent și iși așteapta, de luni bune, potențialul caștigator…