4300 de miliarde de chistoace pe an

Atat arunca fumatorii omenirii, cu consecinte grave asupra mediului si a sanatatii generatiilor viitoare. Aruncarea chistoacelor pe strada este un gest mecanic deja dat impactul este catastrofal. In lume, opt milioane de chistoace sunt aruncate in fiecare minut. Aceasta reprezinta 845.000 de tone de deseuri pe an. In ciuda faptului… [citeste mai departe]