Loțiuni de protecție solară care conțin benzen, periculoase Compania a facut anuntul in cursul acestei saptamani, dupa ce a desfasurat o serie de teste proprii. Produsele retrase de pe piata sunt aproximativ 10, conform unui comunicat al companiei. Dupa ce a descoperit benzen in 78 de solutii de protectie solara, laboratorul Valisure a transmis o petitie Administratiei americane pentru Alimente si Medicamente (FDA) prin care a solicitat retragerea de pe piata a celor 78 de produse, precum si declansarea unei anchete privind modul de fabricare ale acestor produse, transmite Agerpres. Conform publicatiei Washington Post, compania Johnson & Johnson a deschis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

