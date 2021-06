Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana organizeaza campania ‘Te vaccinezi si castigi’, cu premii totale in valoare de 100.000 de lei, la care pot lua parte jucatorii care dovedesc participarea la programul national de vaccinare impotriva virusului COVID-19, potrivit unui comunicat remis joi de companie. In perioada 14-27 iunie…

