Reportul la categoria I a jocului Joker se ridica la 11,38 milioane lei (peste 2,33 milioane euro) in cadrul tragerilor loto care au loc duminica, in timp ce la categoria a II-a sunt in joc peste 111.000 de lei (aproximativ 23.000 de euro), informeaza Loteria Romana. La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 1,97 milioane lei (peste 404.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat de 1,29 milioane lei (peste 264.500 de euro). La Noroc Plus, categoria I, sunt in joc 260.000 de lei (peste 53.000 de euro), in timp ce la Super Noroc, reportul cumulat depaseste…