Adrem Invest a iesit din actionariatul centralei in cogenerare de la Suceava, iar participatia a fost preluata de un vehicul controlat de Raiffeisen International, a declarat luni Corneliu Bodea, CEO al Adrem, intr-o intalnire cu presa, informeaza Agerpres.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca s-a ajuns la un acord privind indepartarea armamentului greu din centrala nucleara din Zaporojia, Ucraina. Macron susține ca parțile au acceptat un acord in urma caruia armele grele vor fi mutate din interiorul centralei.

Jay Leno, vedeta a televiziunii americane, a fost externat luni din spitalul din Los Angeles unde a fost tratat timp de 10 zile pentru arsuri suferite intr-un incendiu izbucnit in garajul sau din California, relateaza BBC.

Elton John a incheiat duminica etapa nord-americana a turneului sau de adio cu un spectacol la care au luat parte numeroase vedete sustinut pe Dodger Stadium din Los Angeles, potrivit Reuters.

Un numar de o suta de consumatori au ramas nealimentati cu energie electrica, luni, in statiunea Lacu Rosu, din cauza zapezii care a cazut in zona, informeaza Agerpres.

Alimentarea cu energie electrica a fost restabilita aproape peste tot in Ucraina, dupa ce peste 10 milioane de consumatori au fost deconectați joi, potrivit lui Oleksandr Harcenko, directorul Centrului de cercetare a industriei energetice., relateaza CNN, potrivit Rador.

Karen Bass a fost aleasa, miercuri, primar al orasului Los Angeles, potrivit mass-media americane, devenind prima femeie in fruntea celui de-al doilea cel mai mare oras al Statelor Unite, scrie AFP, citat de news.ro.

Cantareatul Harry Styles a fost lovit in fata cu o bomboana Skittle, in timp ce isi saluta fanii la un concert in Los Angeles.