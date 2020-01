Stiri pe aceeasi tema

- Los Angeles Lakers a ajuns la șapte victorii consecutive (are 31 in 38 de partide), dupa ce a invins-o, in "American Airlines Center" pe Dallas Mavericks, scor 129-114. Au mai obținut victorii favorite precum Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers și Utah Jazz.

- Denver Nuggets si-a trecut in cont a saptea victorie consecutiva dupa ce s-a impus cu 113-111 in fata echipei Phoenix Suns, luni in deplasare, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA). Omul meciului a fost Jamal Murray, autor a 28 de puncte pentru Nuggets, in…

- Formatia FC Viitorul a fost invinsa, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a XIX-a a Ligii I. Aceasta a fost a șaptea victorie consecutiva pentru trupa lui Bogdan Andone, care a revenit pe poziția secunda in clasament.

- Ziarul Unirea Liga a 4-a, etapa a 14-a, CIL Blaj a invins Olimpia Aiud, obținand a treia victorie consecutiva In penultima runda a turului Ligii a 4-a, CIL Blaj a trecut pe propriul teren de Olimpia Aiud, la limita, scor 1-0 (0-0). Formația din „Mica Roma” a repurtat a treia victorie consecutiva. Marcator:…

- Boston Celtics si-a trecut in cont a opta victorie consecutiva din acest sezon, dupa ce s-a impus pe teren propriu, cu 116-106, in fata lui Dallas Mavericks, luni, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA).

- Boston Celtics, liderul Conferinței de Est, a obținut a șaptea victorie consecutiva in actuala ediție din NBA, scor 135-115 cu San Antonio Spurs, in AT&T Center. Golden State Warriors continua parcursul dezamagitor, inregistrand a opta infrangere in acest sezon, scor 108-114 cu Oklahoma City Thunder,…

- Turneul Campioanelor a debutat cu o batalie de aproape trei ore între Naomi Osaka (3 WTA) și Petra Kvitova (6 WTA). Nipona a obținut prima victorie în Grupa Roșie dupa ce s-a impus cu 7-6(1), 4-6, 6-4 în fața jucatoarei din Cehia. Petra a reușit sa revina de la 2-5 în decisiv,…

- Belgianul Eli Iserbyt iși continua parcursul perfect in actuala editie a Campionatului Mondial de Ciclocros.Sportivul de 22 de ani a triumfat in cea de-a treia etapa consecutiv, de aceasta data in etapa desfasurata in capitala Elvetiei, orașul Berna.