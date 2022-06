Loredana își vinde ziua de naștere pentru reabilitarea unui spital de pediatrie ”În acest spital vin anual peste 30.000 de copii” Loredana canta de ziua de naștere pentru a strange bani necesari reabilitarii etajului 6 al Spitalului de Pediatrie Pitești. Toți cei vor sa se numere printre privilegiații prezenți la ziua de naștere a artistei (10 iunie a.c., ora 21.00) și la concertul acesteia, ce va avea loc la un club din București, trebuie sa cumpere bilete. Intreaga suma va fi donata Asociației Medici pentru Romania care se ocupa de reamenajarea secției de pediatrie. ”Anul acesta, de ziua mea, vreau sa sarbatorim acest proiect. Reabilitarea etajului 6 de la Pediatrie Pitești m-a impresionat inca de la inceput, pentru ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie a anului trecut, Consiliul Local al comunei Telega aproba documentația necesara pentru concesionarea Muzeului Doftana, fosta inchisoare. Intre timp, lucruile au evoluat, iar zilele trecute s-a incheiat licitația, Muzeul Doftana fiind concensiont pentru 49 de ani de SC Phoenicia Express…

- Pandemia de COVID-19 si-a pus amprenta si asupra numarului de transplanturi efectuate in Romania, anunta, joi seara, Agentia Nationala de Transplant. Dupa aprilie 2020, numarul donatorilor a fost in continua scadere, pana in acest an, cand s-au inregistrat deja 29 de donatori reali. Ziua Nationala a…

- Pescuitul va fi interzis, timp de 60 de zile, in toate habitatele naturale din țara, din 9 aprilie. In toate habitatele naturale din Romania incepe prohibitia generala a pescuitului, din 9 aprilie. Masura a fost impusa de ordinul comun al ministerelor Mediului si Agriculturii. Iubitorii pescuitului…

- Loredana Groza s-a distrat pe cinste weekendul care tocmai a trecut. Cantareața in varsta de 51 de ani a incins atmosfera intr-un club din București, s-a dansat pana dimineața alaturi de prietenii ei, dar și de fata sa. Loredana Groza atrage din nou atenția asupra sa, de data aceasta cu un show pe care…

- In ultima perioada, Loredana Groza și Catalin Botezatu apar tot mai des impreuna, atat la petreceri in Romania, dar și la evenimente in strainatate. Intr-un interviu pentru wowbiz.ro , celebrul creator de moda a spus cum se ințelege cu artista in varsta de 51 de ani. Chiar la inceputul anului, Loredana…

- In cadrul Zilelor revistei „Caiete Silvane” va invitam VINERI, 25 MARTIE 2022, ORA 18, in Sala „Porolissum” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj la concertul susținut de Nadia Trohin si Mircea Tiberian: „Indragostiții n-au nevoie de cuvinte”. Intrarea libera, in limita locurilor disponibile.…

- Generalul-locotenent cu trei stele Stefan Dimofte s-a nascut la data de 15.03.1922 in fosta comuna Gloduri, astazi Izvorul Berheciului, judetul Bacau. Pentru a marca implinirea a 100 de ani, Brigada 15 Mecanizata „Podu Inalt” Iași a organizat o ceremonie festiva in cadrul Cercului Mlitar. A vazut Iașul…

- Se intampla des sa sustinem ca mancarea e rupta din rai. Ne alinta papilele gustative, ne alina poftele si ne duce cu sufletul in cultura careia ii este specifica. Cu ideea aceasta mai departe au plecat si fondatorii lantului Zen Sushi, un concept de restaurante ce transforma sushi din mancare in…