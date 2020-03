Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a deciziilor luate la nivel national, respectiv a legislatiei in vigoare, Comitetul Local Pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Timisoara a luat o serie de decizii referitoare la activitatea desfasurata in oras. Astfel, se opreste accesul spectatorilor la evenimentele sportive, se opresc…

- Arhiepiscopia Tomisului a decis ca, dupa ce autoritatile au hotarat sa limiteze accesul publicului la 100 de persoane in spatii inchise, parohiile sa oficieze slujbele in afara lacasului de cult, atunci cand estimeaza ca numarul credinciosilor va depasi aceasta limita impusa pentru limitarea raspandirii…

- Ca reacție dupa decizia de suspendarea cursurilor in invațamantul preuniversitar, mai multe federații și asociații județene din țara noastra au decis sa intrerupa disputarea tuturor competițiilor de copii și juniori. Astfel, Federația Romana de Handbal a decis suspendarea activitații sportive ...

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a transmis un mesaj tuturor parinților din Romania care iși țin copiii acasa, dupa ce școlile au fost inchise, ca masura impotriva raspandirii noului coronavirus.

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au decis anularea evenimentelor pana la 31 martie. Este vorba despre evenimentele care au loc in Consiliul Județean Timiș sau in spații care aparțin de administrația județeana (cum ar fi stadionul Dan Paltinișanu) sau evenimente organizate de instituții care…

- Dupa ce Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a informat ca in Republica Moldova a fost atestat primul caz confirmat de infectare prin coronavirus de tip nou, in randul oamenilor s-a instalat panica.

- Toate meciurile din campionatul Bulgariei se vor disputa cu portile inchise in urmatoarele doua etape, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica Federatia bulgara de fotbal (BFU), in timp ce in regiunile cele mai afectate au fost amanate toate evenimentele sportive, informeaza Reuters,…

- Judetul Gorj ramane sub ancheta epidemiologica dupa ce barbatul de 25 de ani, din localitatea gorjeana Prigoria, este primul roman confirmat cu coronavirus. In timp ce tanarul primeste tratament special, in Gorj se cauta masuri de preventie maxima. S-au prelevat alte 50 de probe noi.