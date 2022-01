Loredana, de la sărăcie la celebritate! Astăzi e milionară din muzică însă a trăit și cu un leu pe zi Fara indoiala, Loredana este una dintre cele mai bogate soliste din muzica romaneasca. Muzica sa e mereu la moda, schimbarile sale neașteptate creaza valuri in showbiz iar nonconformismul sau face deliciul admiratorilor. La 50 de ani, solista ocupa unul din primele locuri in muzica romaneasca, iar fiecare apariție a sa este negociata și bine platita. A muncit mult pentru nivelul asta, iar titulatura de diva, pe care a capatat-o in 35 de ani de celebritare, pare ca o prinde de minune și nu o va parasi curand. Insa nu dintotdeauna Loredana a avut parte de rasfațul zilei de astazi. In cartea sa biografica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

