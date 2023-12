LOREDANA a lansat single-ul “Roata”

Stiri pe aceeasi tema

- Take That a lansat single-ul “This Life”. Piesa va fi pe cel de-al noualea album de studio, This Life, material care va fi lansat pe 24 noiembrie. Versurile piesei ating intorsaturile și aventurile vieții, imperecheate alaturi de o melodie vibranta, plina de viața, condusa de pian. This Life incapsuleaza…

- James Bay a lansat single-ul “All My Broken Pieces”. Piesa ocupa un loc special in inima lui James, deoarece a scris melodia impreuna cu Jamie Hartman și Boots Ottestad in urma cu zece ani, in timp ce iși scria albumul nominalizat la premiile GRAMMY®, Chaos And The Calm. Recent, a gasit demo-ul original…

- Cu cat te angajezi mai mult in ceea ce iți dorești, cu atat este mai ușor sa-l transformi in realitate. Intotdeauna vor exista provocari sau situații specifice pe care trebuie sa le depașești, dar asta nu inseamna ca ceea ce visezi nu este destinat ție. Inseamna ca ești pregatit pentru asta. Nu este…

- Mulți sunt optimiști in privința descoperirii semnelor de viața pe o lume indepartata in timpul vieții noastre - poate in urmatorii ani. Iar un cercetator care conduce o misiune catre Jupiter merge atat de departe incat afirma ca ar fi "uimitor" daca nu ar exista viața pe unul dintre sateliții inghețați…

- Incidentul a avut loc, saptamana trecuta, la un targ festiv local organizat in orașul Khambhalia din Dwarka, statul indian Gujarat, informeaza Times of India. In timp ce se dadea intr-o roata panoramica, o fata și-a agațat parul lung și despletit in gigantica mașinarie. Imediat roata a fost oprita și…

- Mai deschisa și sincera ca oricand, indragita artista a vorbit despre schimbarile uriașe prin care a trecut in ultima perioada. Theo Rose a dezvaluit și cine este barbatul pe care il considera iubirea vieții sale, cel care i-a dat viața peste cap. Marturisirea care i-a adus lacrimi in ochi. Theo Rose,…

- David Kushner a lansat piesa “Dead Man”. Pornind din experiențele personale, metafora mainilor muncite reprezinta propria sa calatorie printr-o relație tumultoasa. Cantecul ofera o fereastra bruta și intima catre luptele și creșterea lui Kushner. Noua melodie apare pe masura ce single-ul lui Kushner…