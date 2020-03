Lora și Ionuț Ghenu, despre condițiile din autoizolare în Bali Lora și ionut Ghenu au plecat in vacanța in Bali și au ramas izolați pe insula, din cauza restricțiilor legate de epidemia cu noul coronavirus. Cei doi au schimbat cazarea și incearca sa iși dramuiasca bugetul in autoizolare. Legat de costurile pentru noua cazare pe care au gasit-o in zona Seminyak din Bali, Lora le-a povestit intr-un live pe Skype Adelei Popescu și lui Cove in cadrul emisiunii „ Vorbește lumea “ de la Pro TV ca „prețul este foarte, foarte bun – dam douazeci și ceva de dolari pe zi“. Artista a dezvaluit și cum arata noua lor cazare: „Avem și curte, avem și o scara care duce in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Asia Express”, sezonul 3, ediția 14. Florin Ristei și Carmen Grebenișan au fost obligați sa se transforme in coechipieri, temporar, și s-a lasat cu momente savuroase intre ei doi. Speak a fost cat pe ce sa leșine, dupa care i-a facut o declarație de dragoste fantastica iubitei lui, Ștefania.

- „Asia Express”, sezonul 3, ediția 14. Florin Ristei și Carmen Grebenișan au fost obligați sa se transforme in coechipieri, temporar, și s-a lasat cu momente savuroase intre ei doi. Speak a fost cat pe ce sa leșine, dupa care i-a facut o declarație de dragoste fantastica iubitei lui, Ștefania.

- In ediția de duminica seara, 8 martie, Irinel Columbeanu aintrat in competiția Asia Express, alaturi de Alex Abagiu și Radu, dupa ceaceștia s-au ales cu un „handicap”.In etapa precendenta, Alexandru Abagiu și Radu Vladuț aufost la un pas de eliminare, iar acum, in cea de-a patra etapa, cei doi au avutun…

- Alina Ceușan va deveni pentru prima oara mama, peste cateva luni. Concurenta de la Asia Express nu a vrut sa faca inca publica marea veste, insa a fost data de gol. In vara anului trecut, Alina Ceușan s-a casatorit cu Raul Tișa, iar acum, dupa jumatate de an de la nunta, cei doi vor deveni parințiAlina…

- Tinder si Netflix se afla pe primele doua locuri in 2019 ca venituri atrase de la cei care instaleaza aplicatii mobile, in timp ce Fate/Grand Order si Honour of Kings ocupa primele doua locuri ca cheltuieli ale clientilor pe segmentul de jocuri mobile, conform celui mai recent raport global al AppAnnie.com…

- Smiley și Gina Pistol se afla intr-o binemeritata vacanța, in Thailanda. Deși cei doi nu posteaza pe rețelele de socializare fotografii impreuna, Smiley a confirmat in exclusivitate pentru Revista Unica ca el și frumoasa prezentatoare de televiziune formeaza un cuplu și locuiesc impreuna. Dupa ce a…

- Nadine a demonstrat ca este o adevarata luptatoare și ca, indiferent cat de jos ar cadea, va gasi intotdeauna in sine puterea de a se ridica și de a zambi. Nadine, in varsta de 43 de ani, se bucura in prezent de o viața de familie liniștita și o cariera in plina ascensiune, insa vedeta a recunoscut…