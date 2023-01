Longevitatea motorului depinde de modul în care este întreținut Dezvoltarea tehnologiei face ca autovehiculele sa fie foarte performante. Durata de utilizare a acestora dar și caracteristicile tehnice sunt mult imbunatațite prin intermediul dezvoltarii tehnologiei. Asta nu inseamna ca autovehiculul nu trebuie sa fie intreținut intr-un mod cat mai atent. Motorul este componenta de baza a autovehiculului ceea ce inseamna ca aceasta trebuie sa fie […] Articolul Longevitatea motorului depinde de modul in care este intreținut apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Durata de utilizare a autovehiculelor de astazi, dar și caracteristicile tehnice sunt mult imbunatațite prin intermediul dezvoltarii tehnologiei. Asta nu inseamna ca autovehiculul nu trebuie sa fie intreținut cat mai atent.

- Aplicația depusa, la inceputul lunii decembrie, de Consiliul Județean Bacau, vizand finalizarea lucrarilor la cladirea fostului Spital Municipal și integrarea acesteia in circuitul medical al Spitalului Județean de Urgența, a trecut de etapa de eligibilitate și conformitate tehnica. La acest moment,…

- Copii din ziua de astazi petrec o mare parte a timpului pe tableta sau telefon, iar asta pare sa fie ceva foarte ușor de integrat in cotidianul actual. Toata lumea s-a obișnuit cu acest aspect, chiar daca unii oameni inca deplang noul obicei al tinerilor. Aceasta generație a copiilor cu telefonul in…

- Termenul de depunere a ofertelor pentru realizarea SF-ului Autostrazii Brașov-Bacau (A13) este 16 ianuarie 2023. Valoare Estimata- 45,044,901,90 lei fara T.V.A. Durata contract – 28 luni Contractul inițial, semnat in 2020 pentru proiectarea autostrazii Brasov-Bacau, a fost reziliat. Pentru realizarea…

- Dezvoltarea pieței jocurilor de noroc In ultimii ani se poate observa o dezvoltare a industriei jocurilor de noroc in Romania, iar acest lucru are efecte pozitive asupra economiei, insa implica și anumite riscuri pentru jucatori, pe care aceștia nu reușesc sa le conștientizeze intotdeauna. De aceea,…

- „Am convenit ca este posibila inlocuirea acestui indicator cu un altul care sa țina cont de studiul Bancii Mondiale și de un indicator de disciplina financiara”, a spus Ciuca, fara a oferi alte detalii.Intrebat de ziariști ce inseamna concret ce inseamna acest indicator de disciplina financiara, Nicolae…

- Incepand de joi, 27 Octombrie 2022 ora 15.00 și pana pe 30 Octombrie 2022, Bazinul de Inot gazduiește Cupa Romaniei la sarituri in apa – juniori C și D. Aceasta competiție organizata de catre Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern face parte din calendarul competițional național al respectivei…

- Joi, 20 octombrie, ora 11.00, in Aula Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Dezvoltarea competențelor pentru profesiile viitorului prin digitalizare la UVABc”, cod 1417575938, beneficiar Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau. „Suntem la conferința…