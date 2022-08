Stiri pe aceeasi tema

- O serie de masuri de restrictie a consumului de apa vor fi aplicate la Londra incepand din 24 august, din cauza secetei actuale, a anuntat miercuri operatorul serviciilor publice de aprovizionare cu apa, Thames Water, cel mai important din Regatul Unit, transmite AFP. Aproximativ 15 milioane de persoane…

- O serie de masuri de restrictie a consumului de apa vor fi aplicate la Londra incepand din 24 august, din cauza secetei actuale, a anuntat miercuri operatorul serviciilor publice de aprovizionare cu apa, Thames Water, cel mai important din Regatul Unit, transmite AFP.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anunțat la finalul ședinței de Guvern de miercuri ca și alte administratii locale vor trebui sa impuna restrictii la utilizarea apei potabile, considerand ca este o mare risipa ca cetatenii sa ude gradinile cu apa potabila, "chiar daca ne pare…

- Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, a declarat miercuri ca unele administratii locale vor trebui sa impuna restrictii la utilizarea apei potabile, considerand ca este o mare risipa ca cetatenii sa ude gradinile cu apa potabila, "chiar daca ne pare rau

- „Ministerul Sanatații nu poate impune niciun fel de restricții in afara de utilizarea maștii in spațiile medicale. Acolo exista o prevedere legala din anul 2016 in ceea ce privește limitarea transmiterii nosocomiale, a infecțiilor in general, iar pentru infecția cu SARS-CoV-2 am facut recomandari foarte…

- In Franța, din cauza unei secete care a rezultat in urma unui mai canicular record, a fost anunțata o prevedere speciala in 24 de departamente referitor la utilizarea apei. Despre aceasta scrie Le Figaro cu referire la Ministerul Tranziției Ecologice. Se observa ca in departamentele afectate de seceta,…