Londra și UE vor discuta luni despre "formatul" discuțiilor post-Brexit Negociatorii UE și ai Marii Britanii pentru relația comerciala post-Brexit au fost de acord sa discute luni &"formatul&" negocierilor blocate în prezent, ceea ce l-a determinat pe Boris Johnson sa fluture amenințarea &"fara acord&", a anunțat vineri Comisia Europeana, potrivit AFP.

"Michel Barnier a ținut astazi o videoconferința cu omologul sau britanic David Frost pentru a discuta negocierile de saptamâna viitoare. Cei doi negociatori șefi au fost de acord sa discute luni pentru a discuta formatul acestornegocieri", a anunțat pe Twitter un purtator de cuvânt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

