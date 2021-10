Londra, inundată în urma ploilor torenţiale Ploile torențiale au provocat haos pe strazile din Londra . Șoferii au incercat sa navigheze pe dumurile inundate. Magazinele și birourile din Knightsbridge au fost și ele afectate, iar mulți oameni nu au putut ajunge la locurile de munca, informeaza Antena3 . Un front de aer rece este cel care a cauzat inundațiile. Acesta se intreapta catre estul Europei. Atat metroul, cat și transportul public de suprafața au fost afectate de viituri. Totodata, ploile torențiale au provocat și restricții de trafic in alte zone din Marea Britanie. O porțiune din M23, in Sussex, intre joncțiunile 10a și 11, a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

