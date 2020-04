Londra extinde schema de testare pentru coronavirus Schema de testare pentru coronavirus in Marea Britanie va fi deschisa unui grup mult mai larg de oameni, intre care cei cu varsta peste 65 de ani cu simptome si toate persoanele aflate in case de ingrijire, a declarat marti ministrul sanatatii Matt Hancock.



"Oricine lucreaza sau locuieste intr-o casa de ingrijire va putea avea acces la un test indiferent daca are sau nu simptome", a spus ministrul, citat de Reuters. 'Sunt hotarat sa fac tot ce pot pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili", a adaugat el.



Hancock a spus, de asemenea, ca guvernul este pe cale de a-si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, refacut in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, va reveni luni la munca, a anuntat sambata o purtatoare de cuvant a Downing Street, scrie Reuters. In varsta de 55 de ani, Boris Johnson, testat pozitiv la coronavirus pe 26 martie, a fost nevoit sa fie internat zece…

- Epidemia de coronavirus se apropie de punctul maxim in Regatul Unit, dar este prea devreme pentru incetarea restrictiilor de circulatie, a apreciat joi ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, citat de Reuters.Se constata o aplatizare atat a graficului numarului de cazuri, cat si al celui cu decesele…

- Autoritatile britanice vor anunta in cursul acestei saptamani criteriile de aprobare pentru companiile care ofera spre vanzare noi teste pentru anticorpii produsi in urma infectarii organismului cu noul coronavirus, teste considerate extrem de importante pentru relaxarea masurilor de izolare luate la…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.921 de morti in Marea Britanie, a anuntat joi Guvernul de la Londra, conform agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Numarul persoanelor decedate de coronavirus a ajuns la 2.921 pe teritoriul Marii Britanii, inregistrandu-se o crestere de…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a anuntat ca guvernul de la Londra a achizitionat 3,5 milioane de teste de depistare a anticorpilor la noul coronavirus, astfel incat persoanele care suspecteaza ca au contractat virusul vor putea sa verifice daca au dezvoltat anticorpi, transmite Reuters.'Am…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab le-a cerut marti concetatenilor sai sa renunte in urmatoarele 30 de zile la orice calatorie in strainatate care nu este necesara, pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus si pentru a nu risca sa ramana blocati in alte tari ca urmare a masurilor…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca guvernul de la Londra este pregatit pentru posibilul impact economic al epidemiei de coronavirus, dar ca fundamentele economiei sunt solide, transmite Reuters potrivit news.ro.Marea Britanie are pana in prezent 40 de cazuri confirmate de…