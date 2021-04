Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul rus in Marea Britanie, Andrei Kelin, a acuzat, duminica, guvernul de la Londra ca isi incalca angajamentele internationale cu planul de a mari arsenalul militar britanic, afirmand ca relatia politica dintre Moscova si Londra este „aproape moarta”, transmite Reuters.

- Protocolul privind Irlanda de Nord din cadrul Acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana este solutia si nu problema pentru aceasta provincie, intrucat trateaza consecintele dificile ale Brexitului, sustine ambasadorul Uniunii Europene la Londra, Joao Vale de Almeida, transmite…

- Federatia Bancara Franceza solicita o noua lege a Uniunii Europene care sa forteze bancile din afara spatiului comunitar sa transfere din districtul financiar al Londrei (City of London) in orasul german Frankfurt tranzactiile de conversie in euro, in contextul Brexit, conform agentiei Reuters preluata…

- Marea Britanie a solicitat o noua reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Myanmar pentru vineri, au informat AFP marti mai multe surse diplomatice. Aceasta sesiune va avea loc in spatele usilor inchise si va incepe la orele 15:00 GMT, potrivit propunerii Londrei, responsabila cu dosarul…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au cerut organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pe tema situatiei din Myanmar, la o saptamana de la lovitura de stat militara din aceasta tara, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, potrivit Agerpres.…

- Mii de oameni din intreaga lume au votat pentru fotografia preferata in cadrul concursului Art of Building, pledand pentru Arg of Karim Khan realizata de fotograful profesionist Borna Mirahmadian din Australia, la categoria Opțiunile Publicului. Cei 15 finaliști din acest an au venit din intreaga…