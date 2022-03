Stiri pe aceeasi tema

- Compania vietnameza Vinfast a prezentat in premiera SUV-urile electrice VF e35 și VF e36 in toamna anului trecut, la Los Angeles. Intre timp, denumirea acestora a fost schimbata in VF 8, respectiv VF 9, iar acum au fost expuse in cadrul Mobile World Congress din Barcelona. Cu aceasta ocazie, Vinfast…

- In noaptea de vineri spre sambata s-au dat lupte puternice in mai multe orașe, dar mai ales in și in apropierea capitalei Kiev. Langa Kiev rușii nu sunt inca cu grosul forțelor armate, dar incearca patrunderea prin grupuri de diversiuni, trupe inserate pe calea aerului și unitați blindate. Pana sambata…

- Miscarea ii readuce pe membrii familiei Benetton la carma Edizione, care vor sa intoarca o pagina dupa prabusirea, in 2018, a unui pod administrat de compania lor italiana constructoare de autostrazi. Vanzarea acelei afaceri este de asteptat sa fie finalizata pana la sfarsitul lunii martie. Alessandro,…

- ​​Consumatorii europeni vor avea, de la 1 ianuarie, dreptul legal la o soluție - o reducere de preț sau rezilierea contractului și rambursarea sumei platite - atunci când conținutul digital cumparat online (de exemplu, muzica sau software descarcate) și serviciile digitale sunt defectuoase, a…

- Specialiștii de la Banca Naționala a Romaniei au emis un nou curs valutar. Vezi mai jos valorile monedelor de circulație internaționala precum: euro, dolar sau lira sterlina, dar și evoluția Indicelui ROBOR! Curs BNR pentru 20 decembrie Specialiștii de la Banca Naționala a Romaniei au emis un nou curs.…

- Taxele anuale pentru locul de parcare de reședința se modifica din 2022 in Sectorul 6 din București, acestea urmand sa fie de aproximativ 6-7 ori mai mari decat in 2021. Potrivit prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului București nr. 105/2021, aceasta se majoreaza incepand cu 1 ianuarie…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a scris pe o retea de socializare ca, se tiparesc deja taloanele aferente lunii ianuarie care contin majorarea pensiei minime, cu 25 la suta, la 1.000 de lei, marirea valorii punctului de pensie la 1.586 de lei, dar si acordarea ajutorului financiar pentru cei care au…

- Comisia Europeana a adoptat marti reguli care vor face ca certificatul UE COVID-19 sa fie valabil timp de noua luni dupa vaccinare cu schema completa. Dupa o doza booster, valabilitatea certificatului verde europen va fi prelungita. Anuntul vine in momentul in care mai multe state UE introduc cerinte…