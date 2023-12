Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-au declarat „razboi” in mediul online, conflictul dintre Oana Roman și Vica Blochina s-ar putea muta in instanța. Blondina spune ca nu se lasa mai prejos și ca vrea sa ii deschida proces, susținand ca are dovezi care arata ca i-ar fi sustras bani de pe card, timp de un an.

- Daniel Borgovan se afla in stare grava la spital, in coma, dupa ce s-a rostogolit un etaj pe scari. Scandalul ar fi pornit intr-un apartament din Bistrița, acolo unde campionul național la box și multiplu medaliat la campionate de profil locuia impreuna cu partenera sa.

- Divorțul momentului este cel dintre Oana Zavoranu și Alex Ashraf! Vedeta a confirmat pe rețelele de socializarea separarea de cel alaturi de care a trait o poveste de dragoste timp de ani de zile. Totuși, se pare ca divorțul nu este lipsit de scandal. Oana acuza nu doar ca a fost inșelata, ci și ca…

- Oana Roman și Marius Elisei nu se ințeleg foarte bine in aceasta perioada, iar intre cei doi au existat multe neințelegeri. Vedeta este dezamagita ca fostul ei soț nu se ocupa de fiica lor, Isabela, așa cum ea o face. Iata ce acuzații ii aduce Oana Roman fostului ei partener de viața!

- Dupa o postare controversata pe care a facut-o Mariana Moculescu, legata de fiica ei și a lui Horia Moculescu, barbatul reacționeaza. Atunci cand toata lumea credea ca spiritele s-au calmat și cei doi foști șoți au ingropat securea razboiului, a inceput din nou scandalul.

- Fostul iubit al Loredanei Chivu nu pare sa renunțe atat de ușor, din contra. Barbatul face acuzații grave și susține ca a depus plangere penala. Vedeta susține ca fostul ei partener minte și nu știe cum sa faca pentru a se razbuna.

- Adriana Bahmuțeanu a ajuns in pragul disperarii! Vedeta este din nou in plin scandal cu Silviu Prigoana, caruia ii aduce acuzații grave. Jurnalista spune ca fostul soț este un tata iresponsabil, care nu ar avea un comportament potrivit fața de copiii sai. Ce s-a intamplat cu unul dintre baieți. Adriana…