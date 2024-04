Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Arta, impreuna cu angajații Ministerului Culturii, precum și cu membrii Consiliului pentru monumente, in cel mai scurt timp vor aproba specificațiile tehnice privind proiectarea restaurarii cladirilor Herța și Kligman din Chișinau. Anunțul a fost facut de Ministerul Culturii, ca raspuns…

- Catalin Moroșanu a fost eliminat de la Survivor All Stars, dupa ce a pierdut duelul cu Catalin Zmarandescu. Iata cați bani ar fi primit fostul luptator pentru cele 7 saptamani petrecute in jungla din Republica Dominicana.S-a incheiat o saptamana grea, incarcata de momente neașteptate și de rasturnari…

- Catalin Moroșanu a rabufnit la „Survivor All Stars”, dupa ce echipa lui a pierdut și saptamana aceasta jocul de imunitate. Faimoșii se afla intr-o situație disperata, caci un nou concurent din echipa lor va fi eliminat in ediția din aceasta seara. „La tot pasul sunt pericole in sezonul suprem”, a spus…

- Lola Crudu este concurenta la Survivor All Stars și face parte din echipa Razboinicilor. Ea este originara din Chișinau dar stabilita in București. Povestea ei impresionanta incepe cu dragostea pentru sport, scrie libertatea.ro