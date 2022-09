Stiri pe aceeasi tema

- ASUS pare a reveni la perioada cand facea experimente cu tablete inedite, ca EEE Slider, PadFone, FonePad. Tocmai a dezvaluit un terminal convertibil Windows on ARM cunoscut drept ExpertBook B3 Detachable. Se poate folosi cu sau fara tastatura detasabila. Husa protectoare are un kickstand, care poate…

- Huawei a avut multa treaba pe 6 septembrie, zi in care a lansat 4 telefoane Mate 50 , dar si o tableta 2 in 1, Matebook Go E. Pe langa acestea a vazut lumina zilei si telefonul Huawei nova 10z, care are un design tineresc si cool si dotari midrange destul de atractive. Credeam ca dupa nova 10 si nova…

- HMD Global se numara la randul sau printre companiile prezente la IFA 2022, in Berlin, acolo unde a adus nu mai putin de 3 telefoane noi si o tableta. Cele mai puternice doua telefoane sunt Nokia X30 5G si Nokia G60 5G, care impart procesorul Snapdragon 695. Ele mai au ceva in comun si anume faptul…

- Personal as fi crezut ca suntem la apusul epocii consolelor portabile, mai ales ca telefoanele mobile de gaming apar ca ciupercile dupa ploaie. Succesul lui Nintendo Switch si spectrul unui succesor inspira totusi unele companii, precum Logitech. Celebrul producator de periferice lucreaza cu cei de…

- OPPO vrea sa distraga de la debutul ceasurilor Samsung Galaxy Watch5 si Watch5 Pro prin lansarea propriilor ceasuri, OPPO Watch 3 si OPPO Watch 3 Pro. Aceste purtabile se remarca prin procesorul Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 de la interior, dar si prin functionalitatea EKG. Pentru inceput se vand doar…

- Motorola Moto G32 a sosit in Europa pe 28 iulie, aglomerand si mai mult segmentul midrange pentru Moto. Acolo existau deja Moto G42 si G52 , iar acum vine si G32 cu acelasi procesor si aceeasi camera tripla. Costa 210 euro. Telefonul are un corp din plastic si vine pe nuantele Mineral Gray, Satin Silver…

- Suntem la doar o zi distanta de evenimentul ASUS, care ni-l va aduce pe ASUS ZenFone 9 la nivel oficial. Se pare ca nu mai avem model Flip in acest an, iar ZenFone 9 va fi, ca si ZenFone 8 un telefon compact, cu ecran de 5.9 inch. ASUS ZenFone 9 va fi prezentat pe 28 iulie si a aparut deja la un retailer…

- Realme continua parteneriatele artistice, de aceasta data cu designerul japonez Jae-Jung, iar rodul colaborarii este noul telefon Realme GT2 Explorer Master. Are dotari de flagship, incununate de procesorul Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, cel mai puternic CPU al momentului, iar spatele telefonului este…