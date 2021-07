Logic a lansat albumul “Bobby Tarantino III”

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa rock alternativ The Killers a anuntat ca isi va lansa, la jumatatea lunii august, al saptelea album de studio, intitulat „Pressure Machine”, potrivit news.ro. Proiectul este produs de toti membrii trupei, impreuna cu Shawn Everett si Jonathan Rado, care au mai lucrat si pentru albumul…

- Costa Rica a recuperat 1.305 de piese de arta precolumbiana, care au parasit aceasta tara din America Centrala la sfarsitul secolului al XIX-lea si au fost expuse la Brooklyn Museum din New York, au anuntat autoritatile, potrivit AFP. Foto: (c) Mayela Lopez/REUTERS "Este un proces care a inceput in…

- Halsey lanseaza albumul „If I Can’t Have Love, I Want Power” . “If I Can’t Have Love, I Want Power” este al patrulea album al lui Halsey și este produs de Trent Reznor și Atticus Ross. Coperta noului proiect a fost facuta publica la The Metropolitan Museum of Art din New York. „Acest album este... View…

- Dupa București și Cluj-Napoca, proiectul itinerant FAR | 12 Fotografi de arhitectura din Romania organizat de igloo revine in 2021 și calatorește la Brașov. Expoziția se desfașoara cu sprijinul Ordinului Arhitecților din Romania, in perioada 23 iunie – 1 iulie, la Centrul Multicultural al Universitații…

- Cantareata americana Billie Eilish va prezenta piese extrase de pe cel de-al doilea album de studio al ei, "Happier Than Ever", intr-un concert online ce va fi difuzat de grupul Amazon in intreaga lume pe 17 iunie, relateaza EFE. H.E.R. si Kid Cudi vor participa alaturi de Billie Eilish la acest eveniment…

- Unul dintre cei mai mari muzicieni ai tuturor timpurilor, Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman pe numele sau real) s-a nascut în Duluth, Minnesota, SUA, la 24 mai 1941. A crescut în Hibbing, Minnesota, de la vârsta de sase ani. A învatat sa cânte singur la pian si chitara,…

- O replica in marime naturala a Titanicul este in construcție in China și este aproape gata. Nava, care are aceleași dimensiuni impresionante precum originalul, va putea fi vizitata și este destinata tuturor celor care s-au intrebat „cum e sa fii pasager al celui mai mare și luxos vas din lume”, scrie…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural ,,Dragan Muntean” va invita duminica, 9 mai 2021, incepand cu ora 17:00, in Parcul Municipal ,,Cetate” din Deva, la o calatorie in timp prin muzica anilor ‘60 – ’70, susținuta de trupa ,,Old Band”. Piese care au facut istorie pot fi ascultate,…